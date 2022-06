Soleil Sorge invaghita di Luca Daffrè sull’Isola dei Famosi: “Ha una bella personalità”

Soleil Sorge nella scorsa puntata di lunedì dell’Isola dei Famosi ha fatto il suo ingresso in scena insieme a Vera Gemma. Le piratesse come sono state nominate hanno aiutato i naufraghi in diverse prove.

Soleil si è cimentata nella prova dell’uomo vitruviano insieme a Luca Daffrè confermandosi una grande sportiva visto che ha trionfato nettamente.

Al termine delle prove Ilary Blasi dallo studio ha chiesto a Soleil e Vera di dare un voto per i maschi dell’isola. Per Soleil Edoardo e Nicolas valgono un ben 8, invece lo sfidante Luca Daffrè un 9. “Che dire, ha una bella personalità, sportivo forte. Dai a lui darei un bel 9, per dargli spazio per migliorare. A Vera piacciono più contorti e tormentati, a me no. Io ho chiuso con i casi umani e quindi Luca Daffrè per me va benissimo” – ha detto Soleil.

Fonte: web

Al termine poi della puntata l’influencer ha fatto ritorno in albergo e parlando con i suoi fan di Instagram ha espresso le sue opinioni a caldo sulla sua avventura.

“Anche questa è andata, io mi sono divertita come una matta. Credo si sia visto. La mia squadra ha vinto, ora potranno mangiare pane e salame, ricordo quando ero una naufraga e cosa avrei dato per il pane. Non ci credo che ho vinto di nuovo la prova dell’uomo vitruviano. Invece è successo e ce l’ho fatta anche questa volta. Se non li avessi aiutati a vincere mi sarei sentita malissimo” – le sue parole.

Quanto alla prova più difficile per lei, lanciarsi dall’elicottero è stata sicuramente quella più impegnativa. “La prova più difficile è stata buttarmi da quell’elicottero, devo dire che ero lì un po’ tentennante inizialmente. Era tempo che non mi trovavo a dover trovare il coraggio di fare qualcosa, ed è magica la sensazione nel farlo. Tutto sta nel trovare il coraggio e quando ti butti è una delle sensazioni più belle e liberanti della vita. Per me è stato meraviglioso tornare su quell’isola e ringrazio che mi ha dato questa opportunità. Spero di avervi fatto divertire”.