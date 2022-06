Soleil Sorge e Vera Gemma sparano a zero sui naufraghi dell’isola

Le due naufraghe in attesa di sbarcare sull'isola hanno risposto alle domande degli autori.

Vera Gemma e Soleil Sorge sono in Honduras ormai da due settimane in attesa di sbarcare sull’Isola dei Famosi. Quella che inizialmente doveva essere una permanenza di una settimana circa come ospiti, pare sia stata ridotta al tempo di una sola puntata.

Diverse problematiche organizzative stanno tenendo le due in attesa dello sbarco, rinviato più volte e che dovrebbe finalmente avvenire nella puntata di questa sera.

Nell’attesa Soleil che Vera incalzate dagli autori hanno risposto ad alcune domande sui naufraghi.

Entrambi sono d’accordo sul fatto che Edoardo Tavassi sia il più permaloso: “Perché lui scherza con tutti però poi non gli si può dire niente” / “Non voleva tagliarsi i capelli, non voleva mangiare il club sandwich… E daje bro!” – hanno detto.

Carmen Di Pietro è ritenuta invece quella che fa più il doppiogioco. “Perché finge di essere amica del gruppo ma in realtà il suo unico alleato è il cibo!”.

Fonte: web

Quanto al naufrago più inutile e insulto fino a questo momento le due hanno fatto diversi nomi: Nick Luciani dei Cugini di Campagna, Pamela Petrarolo, Marco Cucolo e Luca Daffrè. Quest’ultimo però alla fine è stato salvato da Vera che lo ritiene almeno interessante fisicamente.

“Lui non è tanto inutile perché è un bel vedere! Se non altro è utile per gli occhi!” – ha detto.

Il naufrago più onesto? Per Soleil è Nicolas Vaporidis, per Vera è Lory Del Santo. Passando alla lingua più avvelenata, le due non hanno dubbi, sono loro.

“Beh, non ci siamo ancora noi sull’Isola, appena entreremo le lingue avvelenate siamo noi” – ha detto.

Insomma non è chiaro cosa sia successo che abbia fatto cambiare i piano degli autori su Soleil e Vera. Questa sera dovrebbe essere davvero la volta buona per vederle sull’isola insieme agli altri naufraghi.

Non è chiaro se per una sola sera o se per una settimana. Non è chiaro nemmeno il ruolo che svolgeranno.