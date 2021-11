Soleil Sorge e Alex Belli ad un passo dal distacco? Finalmente è avvenuto il confronto tanto atteso: quello con la moglie dell’attore, Delia Duran. La donna ha incontrato sia il marito che l’amica. Gli incontri sono stati piuttosto diversi.

Se con Soleil Sorge è stato scontro diretto, con Alex la situazione sembrava già più calma. Ora, a tirare le somme di quanto accaduto è l’influencer che ha parlato chiaramente con Manila Nazzaro.

Io inizio a pensare che entrambi abbiano giocato a questo gioco. Le sto pensando tutte. Lei ad esempio secondo me ha detto che sono una gatta morta per provocarmi e farmi sclerare. Lui poi in effetti ha detto cose fraintendibili sulla nostra amicizia. Mi sento strumento di una roba che non mi appartiene. C’è qualcosa che non mi torna.

Sembrerebbe quindi che la 20 enne inizi ad avere qualche dubbio sul gioco del coinquilino. Ad Alex ormai tutti hanno attribuito un atteggiamento d’attore anche nella vita, sarà stato così anche con Soleil?

Quindi Manila mi stai dicendo che o è un attore ed è d’accordo con lei, oppure è cotto davvero? A me darebbe fastidio in entrambi i casi, perché se è un attore significa che lui e la moglie hanno fatto questo piano già prima, se prova qualcosa comunque passo male io da donna. Avete visto che mi sono presa io della gatta morta che doveva fermarlo.

Secondo Soleil Sorge a tirare i fili di questo gioco ci sono delle persone fuori. Più volte è emersa la figura di Fabrizio Corona, ma non sarebbe il solo: “Ci sono persone fuori che fanno cose, tipo determinati agenti. Fidatevi che queste persone strumentalizzano, aizzano e creano cose. Ho pensato anche ad un certo punto che forse sta giocando lui a far passare questa cosa. Magari vuol far pensare che ci sia di più.”