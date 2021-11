Sembra essere tra le preferite del pubblico e anche con un animo battagliero, ma anche Soleil Sorge ha avuto i suoi momenti di crisi. Sembra che la donna sia crollata dopo l’ennesima lite con Gianmaria Antinolfi.

I due hanno battibeccato per l’ennesima vola e dopo che l’imprenditore napoletano le ha risposto male ha perso la testa:

Mi manda in fumo lui. Ogni giorno che passa qui dentro una persona del genere viene premiato il suo ego. Lui è povero dentro, si monta l’ego e diventa sempre più schifoso. Vi sembra normale quello che fa? Basta o perdonare e giustificare. Perché è veramente una persona brutta, le mie battutine se le merita e meriterebbe che fossi più dura con lui.

La ragazza ha poi proseguito metodo in cattiva luce il ragazzo e ha cercato di far aprire gli occhi anche ai compagni che però non sono tutti d’accordo: “Sono stufa che la gente continui a giustificarlo. Ragazzi non è poverino un cavolo. Fa sembrare quello che non è, non è una vittima fidatevi. Fa schifo, perché io devo vivere questo? Questa è violenza psicologica.“

La showgirl ha poi perso la testa spiegando di non voler rimanere in casa finché Gianmaria Antinolfi non esce. La donna però dovrà rivedere i piani in quanto il giovane è stato salvato ancora una volta dal televoto.