Soleil Sorge mette in dubbio l’amicizia con Alex Belli: “Non so se fidarmi di te”

Nottata movimentata al Grande Fratello Vip con un faccia a faccia tra Alex Belli e Soleil Sorge. L’influencer dopo la prima uscita nella casa da parte di Delia Duran, ha iniziato a nutrire dei dubbi sulle veridicità dell’amicizia dell’attore. Lui ha giurato di esser in buona fede e che il sentimento di amicizia che prova per lei è sincero. Lei gli aveva creduto.

Ma ieri in puntata le parole di Adriana Volpe che ha messo in dubbio l’onestà di Alex hanno nuovamente mandato in crisi Soleil. L’opinionista ha attaccato duramente lui e Delia. Ha dato dell’attore di soap scadenti ad Alex e messo in dubbio il matrimonio con la modella. “Diciamo che la cerimonia che hai fatto è una bella promessa d’amore, ma non siete sposati. Chiamiamo le cose con il loro nome e no, non è stato un vero matrimonio“ – ha detto.

Dopo la puntata a notte fonda Alex e Delia si sono appartati per parlare con tranquillità.

“O mi hai preso in giro tutto il tempo o c’è qualcosa che non quadra. Penso che puoi aver strumentalizzato la mia amicizia in accordo con Delia. Forse non pensavate di essere sgamati perché vi credevate bravi attori. A me sembra tutto veramente strano. Non me la sento di dirti che mi fido in tutto. Io se permetti metto in dubbio anche te” – ha confidato Soleil.

Fonte studi GF Vip

“Intanto decido di fidarmi e spero che sia tutto vero. Ti voglio bene, troppo e se non fosse così crollerei. Se fosse tutto falso mi crollerebbe il mondo addosso. Quindi ti prego dimmelo subito se è una recita. Io qui ho due colonne, te e Katia, poi Davide, anche se lui è nel suo mondo. Quindi davvero voglio riporre fiducia in te. Ci rimarrei molto male se tu avessi usato la nostra amicizia. Io ora posso scegliere di fidarmi di te, tanto poi fuori scoprirò tutto e se hai mentito saranno cavoli, attento”.

Dinanzi a queste affermazioni il gieffino ha immediatamente cercato di rimediare: “Mi ferisci se dici questo, io non c’entro niente con questa roba”. E Soleil Sorge ha deciso al momento di fidarsi.