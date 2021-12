Soleil Sorge mette a tacere Alex: “Stai zitto e vai da un consulente di coppia”

L'influencer pare non sopportare più il teatrino messo in atto da Alex e la moglie

Ampio approfondimento ieri in puntata del GF sulla vicenda Alex Belli – Soleil Sorge come era annunciato. L’influencer ha prima ricevuto le belle parole di sua madre che si è detta felice che tutto quel teatrino nei confronti della figlia fosse terminato, poi ha visionato le immagini dell’intervista andata in onda lo scorso fine settimana a Verissimo di Alex con la moglie Delia dove lei ha continuato ad attaccare Soleil definendola una donna che non porta rispetto mentre Alex ascoltava impassibile.

Soleil Sorge zittisce Alex Belli

“L’unica che manca di rispetto a se stessa è Delia, perché se pensa che sia successo qualcosa sotto le coperte sta sbagliando lei” – ha puntualizzato Soleil. Alex ha provato ad intervenire dicendo che la moglie non conosce cosa è accaduto sotto le coperte, ma questa volta Soleil non ha voluto ascoltarlo e ha urlato: “Ora stai zitto sono 3 mesi che parli nella casa ora che sei fuori stai zitto”.

Fonte: web

E ha continuato: “Io se fossi una moglie mi preoccuperei per quello che c’è stato fuori dalle coperte. Non comprendo come tu da amico possa mandare in giro lei a dire certe cose. Dovresti andare a parlare del vostro matrimonio da un consulente di coppia e non stare qui di fronte a tutta Italia a parlare di me. Stai facendo la scenetta e vuoi farmi passare da donna innamorata. Ma non è così”.

Poi la parola è passata in studio e Sonia Bruganelli è intervenuta dicendo: “Io pensavo che Alex ci tenesse al rapporto con Soleil, invece ci sta raccontando….”. A quel punto è successo il caos, con Alfonso Signorini che ha zittito la Bruganelli preferendo interrompere là la faccenda.

Peccato che la moglie di Paolo Bonolis ci è rimasta male ed ha abbandonato lo studio salvo poi ritornare dopo circa 40 minuti ma infastidita dal modo brusco con cui il conduttore l’ha stoppata.