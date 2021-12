Sonia Bruganelli al GF Vip con gioielli di lusso: ecco quanto costano

Sonia Bruganelli è una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip in veste insolita di opinionista insieme ad Adriana Volpe. La moglie di Paolo Bonolis non ha mai nascosto la passione per il lusso e anche nello studio di Cinecittà non fa mancare occasione per mettere in mostra accessori super lussuosi dal prezzo da capogiro.

L’accessorio a cui Sonia non riesce proprio a rinunciare durante le diretta del Grande Fratello Vip è una collana rigida e preziosa che sta davvero bene su tutto. Gli appassionati di accessori di lusso l’avranno certamente riconosciuta. Si tratta del girocollo della collezione Love di Cartier, per la precisione il modello in oro giallo 18 carati che sul sito ufficiale della gioielleria viene venduto a 14.500 euro.

Fonte: web

Sonia Bruganelli, oltre alle collane ama anche le scarpe griffate

Ma non solo gioielli, altra grande passione di Sonia sono le scarpe griffate. Già prima dell’avventura al GF non aveva mai nascosto soprattutto sui social la sua grande passione mostrando ai suoi follower la ricca collezione di décolleté, sandali e stivali. Anche nel reality sfoggia i modelli più svariati, da quelli tempestati di cristalli a quelli fucsia fluo, fino ad arrivare alla variante rosso fuoco.

La maggior parte sono firmati Casadei con il tacco alto e sottile ed hanno un prezzo che parte sempre da 400 euro. Insomma la moglie di Bonolis ama il lusso e ama anche metterlo in mostra. Vedremo da qui fino a Marzo in cui terminerà il GF cos’altro sfoggerà in studio.

Intanto ha ricevuto l’attacco di Lorenzo Amoruso compagno di Manila Nazzaro che su Instagram ha tuonato contro Sonia. “Cara Sonia Bruganelli almeno la mia amata Manila Nazzaro ha un suo pensiero, piaccia o meno, invece per lei cara Sonia il suo pensiero scontenta praticamente sempre tutti tranne il suo smisurato ego, neanche fosse qualcuno di importante davvero. Del resto si è capito esplicitamente che Manila non le piace proprio”.