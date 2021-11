Soleil Sorge non ne può più: “Se prosegue così, vado via”

Tra i protagonisti indiscussi di questa edizione del Grande Fratello Vip troviamo di sicuro Soleil Sorge e Alex Belli. Le loro vicende ormai sono virali da 2 mesi e non c’è puntata in cui non se ne parli. I due sono convinti di non fare nulla di male visto che sono soltanto degli amici, e iniziano ad avvertire segni di cedimento dinnanzi al fatto che si parli di loro solo e sempre per lo stesso motivo.

Soleil in particolare si è sfogata la scorsa notte assicurando che il 13 lascerà la casa se si continuerà a parlare solo delle sue avventure con Alex.

“Pensavo che mi avessero chiamata in Mystery Room per parlare di qualcosa di interessante mio e invece no. Ormai son 2 mesi che sto qua a non so fare cosa. Io sicuramente il 13 esco di qui. Perché non ha più un senso stare qui dentro per i triangoli, ti rendi conto che ormai sono tirata in ballo soltanto per questo?” – ha detto Soleil riferendosi alla scorsa puntata quando fu invitata in Mystery Room per vedere l’incontro tra Alex e la moglie Delia.

“Queste cose non mi interessano, non ne voglio far parte, quindi non ho interesse andare a creare altre dinamiche per cui si deve andare a pensare male. Non mi va che sia tirata in ballo per queste cose non piacevoli. Mi piace stare qui, ma non per questi triangoli. Faccio tanto e invece si parla sempre di questa cosa in cui vengo tirata in mezzo” – ha proseguito l’influencer nel suo sfogo.

Dello stesso avviso è anche Alex che ha dato ragione alla ragazza. “Hai ragione e lo stesso vale per me. Queste non sono cose che mi piacciono e l’ho sempre detto. Il mio lavoro è altro e qua vorrei fare cose diverse. Hai ragione basta, fatevele voi queste dinamiche, visto che poi non mi hanno nemmeno lasciato Delia nemmeno un’ora dopo questo cespuglio di schiaffi che mi sono preso”. Insomma i due davvero lasceranno la casa decidendo di non proseguire? Chissà.