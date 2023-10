Soleil Sorge ospite a Casa SDL: la lite furibonda con Sonia Lorenzini

Ospite a “Casa SDL”, Soleil Sorge si è resa protagonista di una furibonde lite con Sonia Lorenzini. Nel dettaglio, quest’ultima ha scagliato una frecciatina contro l’influencer la quale non ha potuto fare a meno di replicare. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Nel corso delle ultime ore, Soleil Sorge è finita al centro della cronaca rosa e, questa volta, a renderla protagonista di un gossip è stato un botta e risposta avvenuto con Sonia Lorenzini a “Casa SDL”.

Il tutto è partito dalla Lorenzini la quale ha punzecchiato l’influencer scagliandole una velenosa frecciatina:

Senza alcun ombra di dubbio, la replica di Soleil non è tardata ad arrivare. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha attirato in ballo la finta frequentazione dell’influencer con uno dei protagonisti di “Mare Fuori” precisando che si tratterebbe solamente di una fake news:

Parlando di lei e di sentimenti. E lei diceva di uscire con un attore di Mare Fuori. Peccato che lui è un mio amico e le storie non coincidono. Non ti mando 10 euro ma ti pago in visibilità se vuoi in questo caso. Intanto se vuoi leggiti il mio libro che ti può essere utile. Se devo fare i nomi? A me non piace entrare troppo nelle dinamiche del gossip però volevo buttarla lì per ridere un attimo tra di noi. Io sono dell’idea che l’eleganza di una persona sta nel raccontare il peccato e non il peccatore, raccontare una storia per divertimento ma non poi entrare nei dettagli. Magari ad una persona può dare fastidio questa cosa e quindi se ne lavano le mani. Io non posso parlare di eleganza? Eviterò di risponderti per gentilezza.