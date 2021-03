Sonia Lorenzini confessa: “Dovrò operarmi..”

Abbiamo avuto modo di conoscerla bene nella casa del Grande Fratello VIP, ma ora Sonia Lorenzini è tornata ad essere un’icona dei social. La ragazza però è sempre vittima di disavventure, per la ragazza è stata una giornata davvero da dimenticare.

Come tutte le influencer ha raccontato la sua quotidianità sui social e ha raccontato una serie di problemi spiacevoli che le sono capitati durante la giornata, il primo riguarda lo sport e il corpo!

La ragazza ha qualche acciacco che ha bisogno di cure, mentre faceva sport in casa infatti ha avuto qualche piccolo fastidio per cui ha dovuto ricorrere ad uno specialista:

Ho un appuntamento dal fisioterapista perché io continuo ad allenarmi a casa e facendo alcuni esercizi sono rimasta letteralmente bloccata con la schiena.

Poi ha anche spiegato che dovrà presto subire una piccola operazione, fortuitamente è un’operazione di routine, l’operazione all’alluce valgo: “Dovrò anche essere operata all’alluce valgo perché il piede non si flette più”.

Dopo lo sport, la ragazza è passata a fare un salutino alla mamma e anche lì: le gaffe non sono mancate. Golosa della cucina della madre, l’influencer ha deciso di sbriciare i fornelli della donna che stava preparando dei fagioli piccanti:

Ho- visto che c’erano dei fagioli in pentola e ho voluto assaggiare, alle dieci del mattino. Ho masticato un pezzo di peperoncino e ho rischiato di morire.

Insomma, una giornata da dimenticare. Sonia Lorenzini ha deciso di fare anche uno scherzo al suo ex coinquilino Tommaso Zorzi. Se tra i due in un primo momento non scorreva buon sangue, oggi i due sono quasi diventati amici.