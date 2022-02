Alex Belli è rientrato nella casa del Grande Fratello VIP e ha creato non poco caos tra le sue due donne. Se Delia Duran ha potuto tirare un sospiro di sollievo, Soleil Sorge è andato completamente in tilt.

L’influencer ha infatti realizzato che Alex Belli è entrato nella casa per riconquistare sua moglie e non il loro rapporto intimo.

Soleil Sorge ha di nuovo accusato l’attore di aver creato un teatrino a tavolino insieme a sua moglie:

Le prese in giro e cercare di raggirare funzionano con gli altri, ma non con me. Forse te lo sei scordato visto che è da un po’ che non eri qui. Mi baso su quello che vedo e ricevo da te. Sì è un teatrino quello che avete fatto e quello che sto vedendo io. Di vero non vedo un cavolo di niente. Sono così delusa da tutto.

Soleil Sorge sente la mancanza del rapporto con Alex prima di Delia, ma anche dei tweet che gli dedicava quando era fuori dalla casa:

L’unica cosa che mi faceva stare bene erano i tweet che facevi, mi davano forza e ora non puoi più fare nemmeno quelli. Danno fastidio anche quelli adesso. A me l’unica cosa che mio faceva stare bene era la verità del rapporto che avevamo noi. Adesso non possiamo più avere quello e mi sento giù. Non sei qui per me, ma per recuperare il tuo rapporto per Delia. Tu sì ok sei qui, posso vederti, ma tanto stai lì a mettere lo smalto a Delia! Non ti vedo mai tutto il giorno.

L’attore ha provato a dirgli che ci tiene al loro rapporto ma a quel punto l’influencer è scoppiata a piangere e ha confessato: