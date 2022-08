Soleil Sorge, nell’ultimo periodo, è riuscita a far parlare molto di sé e ad aumentare notevolmente il numero di followers che conta sui social. Grazie alla sua partecipazione a vari reality e programmi, Soleil ha guadagnato una visibilità non indifferente. Questo fa sì che venga invitata spesso in programmi sia televisivi che radiofonici.

La scorsa edizione del GF Vip ha sicuramente fatto la fortuna di alcuni personaggi che il pubblico del piccolo schermo ha accolto a braccia aperte. Di certo è stato così anche per Soleil. La giovane influencer ha ammaliato il pubblico con la sua bellezza e il suo carattere schietto e deciso.

Dopo l’esperienza nel reality la giovane è subito chiamata a far parte de La Pupa e il Secchione show e successivamente a fare una breve partecipazione a L’Isola dei Famosi, diventando a tutti gli effetti la nuova promessa dei salotti tv. Ma tra tutti questi successi lavorativi i fans si chiedono: come sta andando la vita sentimentale della Sorge?

Durante la scorsa estate l’influencer aveva conosciuto un uomo che le aveva rubato il cuore, si tratta di Carlo Domingo, imprenditore. Purtroppo avevano potuto trascorrere davvero poco tempo insieme. A stretto giro di posta Soleil è entrata nella casa del GF Vip e i due sono rimasti lontani per ben 6 mesi.

Questo aveva portato molti a pensare che le cose tra i due non fossero andate nel migliore dei modi e che, in quel periodo, il loro legame si fosse sfaldato. Ma nelle ultime ore è arrivata una segnalazione di una fan che ha completamente ribaltato la situazione.

L’ex gieffina, infatti, è immortalata mentre si godeva una splendida cena romantica in un locale molto noto di Roma, in compagnia di un uomo. A divulgare questa notizia, poi, ci ha pensato l’esperta di gossip Deianira Marzano.

Con un post sui social ha rivelato anche l’identità dell’uomo, che era rimasta un mistero fino a quel momento. E il lui in questione è niente meno che Carlo Domingo! Insomma, finalmente Soleil Sorge è uscita allo scoperto e ormai il triangolo amoroso con l’attore Alex Belli sembra solo un lontano ricordo.