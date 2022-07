Alex Belli diventa cantante: è uscito il singolo ‘Amore libero’

Dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip, di cui si è rivelato il protagonista indiscusso, sono moltissimi i progetti portati avanti da Alex Belli. Qualche settimana fa l’attore ha annunciato che in questi giorni sarebbe uscito il suo nuovo singolo. Il brano è intitolato ‘Amore libero’ e sta facendo molto chiacchierare.

Alex Belli diventa cantante. Dopo l’annuncio fatto nei giorni scorsi, l’attore di Centovetrine ha pubblicato il singolo ‘Amore libero’. Per questo nuovo progetto l’ex protagonista del Grande Fratello Vip si è affidato al batterista e produttore musicale Emiliano Bassi. L’uomo è molto conosciuto nel settore musicale dal momento che collabora con i nomi più grandi della musica italiana.

L’amore libero è un tema costante nella vita di Alex Belli tanto da decidere di fare di questa tematica un vero e proprio brano. Proprio con questo argomento ha cercato di spiegare il triangolo amoroso vissuto con Soleil Sorge e la moglie Delia Duran.

Sono molte le frasi del brano che fanno riferimento alla sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia. Tra le tante possiamo citarne una:

Non cerco scuse neanche alibi, non ho bisogno di un santone né di avvocati o di contabili o di una giustificazione, non cerco scuse o frasi inutili.

In una parte della canzone Alex Belli fa riferimento allo stesso reality, al quale si rivolge con queste parole:

Io e te viviamo in un reality che sembra solo pura finzione.

Alex Belli diventa cantante, fan in attesa per l’uscita del video del suo singolo

Nonostante il brano sia stato pubblicato, c’è molta attesa tra i fan per quanto riguarda il video. Dal momento che nella copertina del singolo compaiono la moglie Delia Duran e Stella Starlight, ci si aspetta che l’attore si renderà protagonista del video della sua canzone insieme a loro.

La data di uscita non è stata ancora annunciata ma i fan sono ansiosi di vedere il lavoro musicale di Alex Belli. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se ci saranno novità a riguardo.