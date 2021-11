Di Soleil Sorge non si smette mai di parlare, né fuori né dentro la casa. A raccontare alcuni retroscena sulla sua vita privata e lavorativa è stato Gabriele Parpiglia.

I due hanno collaborato in un’edizione dell’Isola dei Famosi in cui Soleil sembra essere arrivata in aiuto al programma che scarseggiava di ascolti. Ora, ai microfoni di Casa Chi, è lo stesso giornalista a far emergere alcuni aneddoti lavorativi.

La donna era stata chiamata per una tournée teatrale con Lillo e Greg, sembrava tutto pronto, ma all’ultimo la showgirl ha dato buca:

Dopo L’Isola dei Famosi, Soleil era stata contattata da Lillo e Greg per la loro nuova tournée teatrale, erano 80 date. Il teatro è la miglior palestra, più di qualsiasi reality. Soleil accettò e partecipò alle prime riunioni, partecipò alla conferenza stampa.. salvo poi dieci giorni prima della data zero in teatro, partì per Ibiza e spense il telefono. Non si presentò più.

Gabriele Parpiglia sembra anche lanciarle una frecciatina, non si è limitato a raccontare l’accaduto ma ha anche aggiunto dei commenti personali.

Questa è stata una pessima figura che delinea anche la serietà delle persone: dici ci sono e poi non ci sei, dici partecipo e poi scappi. Manchi di rispetto agli artisti secondo me. Io credo che con questo aneddoto vi abbia dimostrato quanto sia leggera la ragazza. Ovviamente non posso essere smentito perché con l’avvocato di Lillo e Greg ci ho dovuto pagare io. So perfettamente di non essere smentito.

Sembra insomma che ci siano anche dei provvedimenti legali in corso. Un altro episodio che passerà in sordina o a cui Alfonso Signorini darà peso? Lo scopriremo nella prossima diretta del GF VIP!