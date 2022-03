Soleil Sorge è stata eliminata. La prassi normale del GF Vip prevede che i concorrenti eliminati dal reality facciano il loro ingresso in studio per la diretta. Dopo l’incontro con Alfonso Signorini e il confronto sul percorso all’interno dello show, i concorrenti sono liberi di poter tornare alla loro vita di sempre.

L’incontro con le persone care, il ritorno nella propria casa e il poter riprendere in mano anche il proprio telefono e i social sono sicuramente il momento migliore per chi esce dal reality. Tutto ciò però non è avvenuto a Soleil.

Come ormai ben ricordiamo tutti, l’influencer è stata eliminata lunedì ma data la tarda ora si è deciso di non far fare l’ingresso in studio alla Vippona. Perché tale scelta? Presto detto: per regalare alla ragazza un’entrata in grande stile e poter dedicare uno spazio più lungo alla sua vicenda.

Fonte studio GF Vip

In molti si erano domandati che fine avesse fatto. A spiegare come sono andate le cose è stato Gabriele Parpiglia a Casa Chi: “No, non c’era nulla nemmeno sui suoi profili, è verissimo. Che cosa è successo esattamente quando è stata eliminata?”

“Soleil Sorge è stata portata via dalla sicurezza ed è rimasta chiusa senza cellulare e senza mezzi di comunicazione per tre giorni. Le è stata proposta l’offerta di partecipare a La Pupa e il Secchione Show”. E poi: “Dov’è adesso? Attualmente si trova nella villa romana dove gireranno il programma di Barbara. Quindi ha accettato e sarà lei uno dei giudici del programma insieme a Federico Fashion Style e Antonella Elia. Quindi posso dirvi che ha accettato”.

Gabriele poi spiega che: “Come mai le hanno tolto il telefono prima di fare La Pupa e il Secchione? Quando devi fare gli incontri con i concorrenti rimasti in gioco, puoi vedere dei film e leggere dei libri, ma non devi vedere nulla dei social, così da mantenere il tuo pensiero e non farti influenzare”.

“Devi mantenere la stessa adrenalina, ma in questo caso c’era anche la discussione dell’offerta per partecipare al programma di Barbara d’Urso. Qui siamo allo stesso sequel che ha avuto Tommaso, sono otto mesi di televisione continui”.