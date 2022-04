Soleil Sorge, ecco quanto guadagna a La Pupa e il Secchione

Sapete quanto sta guadagnando per questo ruolo? Svelate le presunte cifre da capogiro.

La Pupa e il Secchione dopo il boom della prima puntata sta avendo un calo vertiginoso degli ascolti. Nemmeno il cambio di data nel palinsesto è riuscito a far risalire l’audience.

Il nuovo format condotto da Barbara D’Urso sembrava aver ottenuto l’approvazione del pubblico e invece a quanto pare così non è stato. In attesa della nuova puntata di questa settimana, arrivano indiscrezioni sui compensi dei partecipanti e degli opinionisti in studio.

Il vincitore del reality a quanto pare si porterà a casa un montepremi di 20.000 euro in gettoni d’oro. Ma non è tutto perché tutti i partecipanti hanno un cachet settimanale per la loro presenza nel gioco.

A quanto pare percepirebbero anche circa 2.000 euro per ogni settimana di permanenza nella villa. Ma oltre alle pupe e ai secchioni, in studio ci sono una serie di opinionisti. In questa edizione troviamo Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge che ha concluso da poco la sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip.

Fonte: Mediaset

Soleil Sorge, svelato presunto guadagno a La Pupa e il Secchione

Per lei a quanto pare gli organizzatori del programma hanno concordato un corposo cachet. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, sembrerebbe che Soleil Sorge percepisca un compenso che va dai 5 mila ai 7 mila euro ogni puntata de La pupa e il secchione.

Una cifra che a fine edizione farebbe portare a casa alla modella e influencer circa 50mila euro. Niente male.

Intanto Alfonso Signorini a quasi un mese dalla fine del GF Vip ha commentato cosa è successo una volta che i riflettori sul reality si sono spenti. E su Soleil Sorge ha fatto una dichiarazione un che ha sorpreso i fan.

“Con Soleil Sorge non c’è nessun rapporto, purtroppo” – ha detto. E su Alex Belli ha rivelato: “Non mi manca, se mi mancasse avrei qualche problemino da risolvere”.