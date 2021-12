Serata non facile quella di lunedì per Soleil Sorge che all’improvviso si è ritrovata senza la spalla di Alex Belli non avendo nemmeno il tempo di metabolizzare l’addio. La giovane ha cercato in puntata di restare impassibile, poi però durante una pausa pubblicitaria è scoppiata in lacrime.

Si sente tradita dal comportamento di Alex e dopo la puntata ha cercato di stare da sola per riflettere, per capire se quei 3 mesi sono stati frutto di un comportamento falso da parte di Alex o se i suoi sentimenti erano reali come quelli che provava lei. Il giorno dopo si è aperta con gli altri inquilini commentando: “Alex non ha preso per il culo me ma si è preso in giro da solo. Si è dato la zappa sui piedi da solo. Questo è il riassunto” – ha detto.

Fonte: web

E ancora: “Per me è tutto senza senso. Tutto quello che Alex ha fatto è stato per lo show. Lui tende a spettacolarizzare i rapporti umani e questo suo aspetto mi ha particolarmente scioccato. Lui non è uscito per Delia ma per se stesso. Questa è la cosa peggiore. Io lo consideravo un amico, una persona importante come lo è Katia. Mi sono fidata di lui e mi sono lasciata andare. Mi sono sentita tradita a livello umano e questo ammetto che mi fa malissimo, non posso farci nulla. Con lui avevo messo il cuore e non ha avuto rispetto“.

In molti sui social credono che Soleil stia meditando l’addio dal gioco vedendo il suo atteggiamento. Si è trattato solo di un momento di smarrimento? Forse Soleil immagina anche un altro confronto con Alex nella prossima puntata e forse non ha voglia di affrontare quel momento preferendo uscire prima.

Anche la madre di Soleil intanto ha accolto con successo l’uscita dal gioco di Alex commentando sui social: “Meno male, Grazie a Dio che bello vederlo uscire per sempre pepppepepepepe”. Alla fine il suo atteggiamento aveva stancato tutti.