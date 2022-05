Soleil Sorge replica a un fan che nei giorni scorsi si è avvicinato a lei criticandola per il suo aspetto fisico. Una domanda inopportuna quella ricevuta da parte di un ragazzo ha lasciato la stessa ex gieffina molto sorpresa e dispiaciuta.

L’influencer all’uscita della sesta edizione del Grande Fratello Vip si è ritrovata a dover far i conti con migliaia di commenti positivi ma altrettanti negativi. Il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia e il forte legame che la univa ad Alex Belli, hanno creato pareri contrastanti tra i milioni di follower che la seguono.

Di recente la giovane ex gieffina ha partecipato come ospite all’interno di una famosa discoteca ed è proprio in quel contesto che un fan, con la scusa di una foto, ha criticato il suo aspetto fisico. Una domanda singolare che nel giro di pochissime ore ha fatto il giro dei social.

Ancora una volta la ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è resa così protagonista di una vicenda negativa nei suoi confronti. Alla domanda inopportuna del fan, è subito giunta la risposta pungente di Soleil che, ha lasciato tutti molto sorpresi.

Soleil Sorge replica a un fan dopo l’insulto

Ospite di una serata, l’ex gieffina si è trovata davanti ad un fan che le ha chiesto di potersi scattare una foto insieme. In quel momento esatto però, il ragazzo avrebbe commentato la bellezza di Soleil Sorge con una domanda: “Come mai dal vivo sei così brutta?!”.

Una domanda che ha lasciato di stucco Soleil che, non si aspettava un modo così maleducato di criticarla sotto le righe. Di tutta risposta, l’influencer ha affermato: “Perché non ho le luci giuste!”.

Successivamente la ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha voluto condividere con tutti i suoi fan l’accaduto. È proprio quest’ultima che ha postato su Twitter la domanda fuori luogo da parte del giovane ragazzo.

“Leggo commenti su un tipo che ieri mi ha chiesto come mai fossi “così brutta” come se con tutto quello che si ha dentro, ad una donna dovesse realmente importare della bellezza esteriore… try again. #bellidentroisbetter” afferma Soleil Sorge.

Dopo le affermazioni di Soleil, sono tantissime le persone che hanno speso parole d’affetto e di gentilezza nei suoi confronti. Nonostante il suo percorso inaspettato all’interno del Grande Fratello Vip, la Stasi ha ottenuto un grande riscontro positivo da parte dei suoi fan.