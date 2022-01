Soleil Sorge riceve una lettera dal padre e scoppia in lacrime

Sono giorni intensi per Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo mesi di tira e molla dove viene continuamente tirata in ballo l’influencer sta iniziando a dare segni di cedimento. Per fortuna per lei ieri durante la puntata del Grande Fratello Vip è arrivata la lettera del padre. Una lettera piena d’amore che ha fatto commuovere la ragazza.

“Provo le tue stesse emozioni, quando ti vedo costretta a tornare sempre sulle stesse dinamiche, alle quali alcuni non si rassegnano al fatto che tu sei già oltre” – ha esordito mentre Soleil non riesce a trattenere le lacrime. “Ricordati che è naturale avere momenti di sconforto, ma questo non mi preoccupa perché noi siamo abituati a rialzarci dopo ogni caduta”.

Fonte: web

Poi ha proseguito dicendo. “Sono molto orgoglioso di te e di come gli insegnamenti e i valori trasmessi in famiglia si stiano evidenziando rendendoti molto forte. Tu che il sole ce l’hai dentro continua a splendere, divertiti e facci divertire. Sii certa del fatto che io per te ci sono sempre”.

“Mi manca da morire” – ha risposto Sole subito confortata da Katia Ricciarelli e Gianmaria Antinolfi. La lettera una valvola di sfogo per lei che dimostra di non riuscire a gestire più la pressione. “Non vedono l’ora di buttarmi giù e io non ce la faccio più, non ho le forze per continuare a sorridere. La Casa continua a emarginarmi e a farmi sentire sbagliata” – ha detto ad Alfonso Signorini.

Poi Gianmaria Antinolfi, nonostante in passato abbia avuto diverse discussioni con l’influencer l’ha raggiunta in cucina e la ragazza ha sbottato: “Non ho le forze per continuare a sorridere quando c’è una casa intera che da quando sono entrata cerca di emarginare costantemente a farmi sentire sbagliata. Non ne posso più” e ha sbottato “E sto così e sto di mer*a”.