A meno di una settimana dal debutto del Grande Fratello VIP sono già scoppiate le prime scintille nella casa. Ovviamente, le dinamiche sono state già create a tavolino ma quella tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi ha preso il sopravvento su tutto.

Il ragazzo sembra essere ancora molto interessato all’influencer, anche se fuori ha già qualcun altro ad aspettarlo, ma lei non ne vuole sapere. Soleil Sorge ha ribadito più volte il motivo della rottura con il ragazzo.

Se lui era molto più preso e voleva instaurare un rapporto più serio, al contrario la ragazza non era pronta per una relazione. All’ennesimo fraintendimento, l’ex di Luca Onestini ha deciso di parlare chiaro:

Sono sempre stata chiara, ti ho sempre detto le cose come stavano. Io ti ho dato il massimo che potevo e la chiarezza. La vicinanza con te la sento più in amicizia. Per questo stavamo per ore a giocare alla Playstation o a chiacchierare, ma da parte mia non c’era il trasporto. Non è che non era il momento giusto, non c’era proprio la voglia di una relazione con te.

Sono chiara, non lo apprezzi? Eri diventato troppo pesante, l’hai fatto con quell’altra, l’hai fatto con me e io non ce la faccio. Quando ti fissi sei così. Tu hai bisogno di un’altro tipo di donna, che non sono io, lo capisci vero? Eri un po’ ossessionato, oppressivo, con cose che non mi va di affrontare qui. Ti presentavi sotto casa, ovunque, ti sei presentato 40 volte a Napoli. Al limite del limitare la mia libertà personale. Per me certe cose non sono accettabili. Io non riesco a sottostare a certi atteggiamenti.