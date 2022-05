Soleil Sorge rivela: “Ho defollowato Alex Belli, ecco perché”

Momento d’oro per Soleil Sorge che dopo l’avventura al Grande Fratello Vip non ha avuto un attimo di pausa tuffandosi immediatamente in un nuovo reality, La Pupa e il Secchione ma questa volta in versione opinionista.

Ora che è finito anche il programma di Italia 1, molto spesso la stiamo vedendo nel salotto di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5.

E nelle ultime ospitate è tornata a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip e del suo rapporto con Alex Belli. Soleil ha più volte ribadito di non aver più visto né sentito Alex dopo l’esperienza nella casa andando controcorrente allo stesso attore che invece ha ribadito il contrario.

Fatto sta che Soleil ha ammesso di aver defollowato Alex e altre persone dai social per un motivo ben preciso.

Fonte: web

“Sul mio rapporto con Alex non c’è molto da dire, come un po’ tutti hanno visto, io e Alex abbiamo sempre avuto un bellissimo rapporto dentro la Casa, finché le cose si sono un po’ andate a rovinare. È stato quello che mi ha portato a tagliare i rapporti con lui fuori la Casa. Il bene resta, ma l’ho defollowato. Ho defollowato lui e altra gente perché vedevo dei teatrini che a me non piacciono sinceramente. Sai un po’ questa voglia di visibilità che porta la gente a esaltare, a esasperare le cose. Quindi ho deciso in quel momento di defolloware un po’ di gente che mi stava simpatica prima ma non più, e non ho più interesse di avere a che fare con loro, non ci siamo più sentiti” – ha detto Soleil.

Soleil che nel corso della sua ultima ospitata a Pomeriggio 5 ha parlato anche della storia tra Manuel Bortuzzo e Lulu Selassie.

“A me dispiace tanto sentire certe dichiarazioni di Manuel e Lulù. Forse l’unico errore che hanno fatto è stato osannare questo amore senza viversi poi fuori…” – ha detto l’influencer.

Soleil si è poi resa protagonista di un gesto sui social che ha lasciato intendere da che parte sta in questa storia. La ragazza ha messo un cuoricino ad un commento di un fan su Twitter che elogiava proprio la principessa.

“Cara Lulù, ricordati che non sei mai sola. Hai dei fan pazzeschi come lo sei tu. Fatti forza, e ricordati che nella vita TU meriti molto di meglio. Sarai per sempre famosa, con affetto un soletto (fan di Soleil Sorge).” – ha scritto una fan.