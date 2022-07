Soleil Sorge rompe il silenzio e si sfoga sui VIP non invitati al suo compleanno

L'ex gieffina ha scelto i social per dire la sua sui VIP che non sono stati invitati al suo compleanno

In queste ultime ore Soleil Sorge è tornata nuovamente al centro del gossip. L’assenza di alcuni personaggi famosi al compleanno dell’ex gieffina ha fatto molto chiacchierare moltissimi giornali di cronaca rosa. Poche ore fa la showgirl ha rotto il silenzio ed ha chiarito la questione via social una volta per tutte.

A moltissime persone non è passata inosservata l’assenza di alcuni ex gieffini, come Alex Belli e Miriana Trevisan, alla festa di compleanno di Soleil Sorge. Dopo essere finita in un grande polverone la conduttrice ha scelto i social per chiarire la questione. Ecco che cosa ha dichiarato.

In particolar modo, Soleil Sorge ha deciso di lanciare una frecciatina agli ex compagni di viaggio durante la sua avventura al Grande Fratello Vip. Queste sono state le sue parole:

Siete ufficialmente tutti invitati. Rido soprattutto perché non avrei mai potuto immaginare che al mio compleanno potesse scoppiare un invitation gate. No comment… alcune dichiarazioni sono veramente allucinanti ma soprattutto fake.

E, continuando, l’ex gieffina ha scritto:

D’altronde c’è chi non vede l’ora di cavalcare la qualunque per poter far parlare di sé ma il mondo è bello perché è vario. Ho invitato i miei amici più cari, molti non potevano esserci e alcuni mi avrebbe fatto piacere invitarli ma ho deciso di fare una festa molto intima.

Compleanno Soleil Sorge, le parole di Alex Belli per non essere stato invitato al party dell’ex gieffina

Tra coloro che non sono stati invitati alla festa di compleanno di Soleil Sorge spicca senza ombra di dubbio il nome di Alex Belli. L’attore ha commentato il mancato invito da parte dell’ex gieffina con queste parole: