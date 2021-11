Soleil Sorge si scusa per la frase sulla menopausa ma Miriana attacca: “Sei cattiva”

Faccia a faccia ieri sera tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge. Tra i due non scorre buon sangue e nei giorni scorsi hanno avuto una violenta discussione. Tutto per colpa di un arricciacapelli sporcato da Miriana che Soleil ha invitato a pulire. Alfonso Signorini ha deciso di portarle nella Mystery Room per chiarire la faccenda. Miriana appare ancora ferita dalle parole e dall’atteggiamento di Soleil e l’accusa di essere una persona cattiva, arrogante e presuntuosa.

Soleil non ci sta e ribatte pur ammettendo che la frase sulla menopausa usata durante lo scontro non è stata carina e infatti si scusa. L’argomento è molto delicato visto che Miriana è stata operata all’utero e difatti ha avuto una menopausa forzata.

“Mia madre stessa è andata in menopausa, ma lo intendevo solo come il momento dell’età che rende una donna nervosa. Comunque è stato di poco gusto e mi scuso” – ha detto Soleil.

E ancora: “A me dispiace molto aver vissuto uno scontro del genere e trovo triste in cui lei cerca puntualmente cerca di essere vittima. Come si vede nel video l’ho chiamata normalissimo, ma è uscita fuori evidentemente preso dalla nomination, dal riposino e nervosismo. E’ tornata dopo 1 ora a dirmi queste cose e fare questa scenate: mi ha dato mille aggettivi poco gradevoli”.

La Trevisan allora ha replicato: “racconta una storia tutta sua. Intanto non è vero che sono tornata dopo 1 ora. Soleil per me è cattiva, sei aggressiva e feroce”.

Dallo studio Adriana Volpe ha preso la parola difendendo Miriana. “Tutti hanno visto anche in casa il dramma che lei ha vissuto, lei ha raccontato che le hanno tolto l’utero, io ho trovato questa cosa. Per una volta sii umile: hai ascoltato il dramma di questa donna alla quale hanno tolto un utero e non hai avuto la sensibilità di rimanere in silenzio, non puoi dire menopausa, ma datti una calmata” – ha detto rivolgendosi a Soleil.

Sonia Bruganelli invece va contro corrente e difende Soleil Sorge: “Quanti cliché, lei ha fatto la linea della vita, ma non mi sembra apostrofare Soleil sei cretina, è poco. Miriana ha delle manie di persecuzione pazzesche, vive di cliché, attacca delle personalità forti e poi quando si rende conto che non riesce a battere sullo stesso livello inizia a piangere. Non è una vittima e anche con Nicola ha fatto la stessa identica cosa”.