Alfonso Signorini ha incentrato ancora un’altra puntata del Grande Fratello Vip sulla storia nata tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. In particolare il focus è stato quanto successo sotto le coperte dai due precedenti inquilini della casa.

Se Alex Belli non ha voluto dire cosa è successo tra i due sotto le coperte, ci ha pensato Delia Duran a spifferare tutto. In prima battuta Soleil Sorge non ha preso bene le rivelazioni dei due altri protagonisti e ha sbottato in puntata:

Basta parlare di quello che è successo a letto. Anche basta, mi sono rotta, a me non fa ridere e neanche alla mia famiglia a casa credimi. Hai enfatizzato quella cosa che è uscita, non è proprio bello quello che hai fatto. Però va bene così tranquillo. Poi è anche un attimo fraintendere e a me non fa ridere. A me fa ridere la loro situazione e non l’ironia su quello che abbiamo fatto o meno io e Alex. Non fa niente non ce l’ho con te. Però basta scherzare o tirare in ballo questo argomento. Il fatto è che mi ferisce un po e poi non voglio che la gente pensi altro. Dai non ci torniamo più. Poi si deve alludere a certe cose e allora io dirò altre cose e poi qui finiamo in un teatrino brutto. Perché fino ad oggi sono stata zitta però questo gioco non mi piace.

Soleil Sorge si è però confrontata con Sophie Codegoni: “Volendo fare il teatrino si stanno rovinando i programmi. Il fine comune è che ne vogliono uscire bene. Quindi se riprendono dagli accordi che avevano faranno il lieto fine, se gli si sbarella devono prendere una decisione e magari uscirne subito. Poi sono arrabbiata perché loro fanno intendere che è successo una cosa completa sotto le coperte. Questo mi fa innervosire troppo“.

Sophie ha chiarito quanto detto da Delia a Soleil: “No amo, non fanno intendere una cosa completa, ma i pre, capiscimi i preli“. Soleil dal canto suo non ha aperto bocca e non ha replicato.