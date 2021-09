Non è ancora entrata nella casa del Grande Fratello VIP, ma Sophie Codegoni già far parlare di sé. L’altra a commentare il suo imminente ingresso è Soleil Sorge, anche lei assoluta protagonista della prima puntata del reality di Canale 5.

Le due (prime) donne hanno già dato una versione diversa del loro rapporto e di come si sono conosciute. Se Soleil Sorge sembra non avesse problemi con l’ex tronista, al contrario Sophie ha già attaccato la ragazza:

Ma Soleil Sorge ha già smascherato le mosse della ragazza. Sembrerebbe che il suo ingresso sia appositamente pensato per creare dinamiche. Ma da chi? Chi pensa si riferisca a Barbara D’Urso e chi Fabrizio Corona, l’ex fidanzato della giovane tronista.

Dai, ma io lo so che lei lo fa per dinamica pura. So benissimo chi l’ha indirizzata e perché lo sta facendo e tutto. Ma ci sta. E vabbè. Io ste cose le prendo e le metto da parte. A me poi non piace vedere le ragazze che non provano nemmeno a conoscersi. Poi soprattutto se dietro ci sono motivazioni create così.