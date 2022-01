Gli ultimi giorni nella casa del Grande Fratello Vip e soprattutto le ultime puntate, si stanno rivelando davvero pesanti per Soleil Sorge, che al termine dell’ultima puntata di lunedì appena le telecamere di canale 5 si sono spente si è tolta il microfono ed ha parlato con Nathaly senza che l’audio fosse quindi attivo per la regia. In rete è stato pubblicato immediatamente il video che la ritrae senza il microfono addosso.

Questo gesto è stato associato alla discussione e al chiarimento che Soleil stava avendo post puntata con la Caldonazzo. Infatti durante la puntata Soleil è stata spinta ad avere un duro confronto con Delia. Le due rivali in casa in tre giorni non avevano mai parlato. Come anticipato era ovvio e necessario per gli spettatori vederle faccia a faccia.

L’intervento di Alex Belli è sempre stato a favore di Soleil e a discapito della compagna Delia. La Sorge però ha subito continui attacchi anche dagli altri concorrenti in particolare da Miriana Trevisan e dalla stessa Nathaly Caldonazzo.

A seguito della puntata Soleil è stata raggiunta da Nathalie per un confronto finale, che non contenta delle parole già usate in precedenza ha ribadito: “Sei tu la causa del dolore di Delia”. Così la Sorge stufa di questi attacchi ha reagito togliendo il microfono.

Soleil e Delia prove di avvicinamento

La regia è intervenuta subito e per qualche minuto non ha potuto mandare in onda tutta la loro conversazione anche se non c’è stato alcun richiamo per l’influencer. Sui social però è scattata la polemica contro le presunte censure e i favoritismi nei suoi confronti. Intanto c’è un primo tentativo di pace tra Soleil e Delia dopo le diatribe delle scorse settimane. A fare il primo passo ci ha pensato la modella moglie di Alex che ha detto: “Io e te dobbiamo chiarire alcune cose perché alla fine tu mi devi conoscere perché a volte, sì, sono stata durissima e abbiamo avuto dei confronti bruttissimi. Ma quella persona ti vuole bene”.