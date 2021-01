Soleil Sorge stupisce: “Le voci su Natalia Paragoni le conoscevamo tutti”

Questa settimana a mandare in crisi gli equilibri nella casa del Grande Fratello Vip sono state le voci rese pubblica da Dayane Mello su Natalia Paragoni. A far chiarezza è Soleil Sorge, intervistata da SuperGuidaTV ha detto la sua.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha cercato di far chiarezza sul presunto tradimento di Natalia Paragoni nei confronti di Andrea Zelletta. Proprio l’amica Dayane Mello aveva raccontato di una notte brava della fidanzata del gieffino.

Soleil Sorge è in una posizione “scomoda“, è molto amica di Dayane Mello, ma anche molto legata alla coppia. Proprio questo però, avvalora, la sua tesi:

Conosco personalmente entrambi e mi sono sempre sembrati molto innamorati e affiatati. Mi piacciono come coppia e mi dispiacerebbe veramente tanto se la loro storia arrivasse al capolinea. Nonostante le voci di cui siamo a conoscenza, credo che laddove ci sia amore vero si possa superare tutto, anche un tradimento. Mi auguro che tra loro la storia continui.

L’ex fidanzata di Luca Onestini ha inoltre espresso il suo parere in merito a chi vorrebbe vedere cavalcare la passerella della sfilata. Seppur ha ammesso di essere stata conquistata da Tommaso Zorzi, l’amicizia vince su ogni cosa. Tuttavia, per Tommy la ragazza confida arrivare il premio come “personaggio dell’anno”.

Sto amando alla follia Dayane. Finalmente la vedo in tv per com’è nella vita di tutti i giorni. È una donna vera che sta facendo un bellissimo percorso nonostante le varie critiche.

Anche sul Chirurgo dei Vip piovono belle parole. Urtis sembra essersi davvero inserito bene nel cast seppur partito con molto timore.

Mi sta piacendo anche Giacomo Urtis che è un mio caro amico. Questa edizione del Grande Fratello Vip mi sta piacendo molto e sono interessanti le dinamiche che si sono create. Trovo che anche il cast sia davvero meraviglioso.