GF Vip, la sorella di Tommaso Zorzi contro i fan di Dayane Mello: disattivato il suo account social

Da poco Gaia, la sorella di Tommaso Zorzi, ha scelto di rivelare su Twitter quale pensiero si è fatta in merito ai risultati del televoto al Grande Fratello Vip, se siano pilotati o meno. Questo è il dubbio che sta tenendo banco nelle ultime ore sui social. In tanti sono convinti ci sia dietro una “mano invisibile”: quella dei fan brasiliani di Dayane Mello, i quali voterebbero con profili falsi direttamente dal Paese sudamericano.

Sorella di Tommaso Zorzi segnala mele marce nelle fandom

Innanzitutto la sorella di Tommaso Zorzi intende sottolineare che non tutti i sostenitori delle Rosmello creano problemi, ma, sempre secondo il suo avviso, in qualunque fandom si nasconderebbero delle mele marce. Detto ciò, segnala che i gruppi di ammiratori potrebbero fomentare dalla loro parte i brasiliani. Questi non comprendendo la lingua e, di conseguenza, nemmeno le dinamiche della Casa, potrebbero mettersi a prescindere contro qualunque concorrente attacchi la Mello.

Lo staff non proverebbe a placare la situazione

In tal caso, però, Gaia mette le parole fan tra le virgolette, poiché non li considera tali. In particolare, la sorella di Tommaso Zorzi fa riferimento alla eliminazione di Selvaggia Roma e al salvataggio di Giacomo Urtis.

Premesso ciò, aggiunge di non vedere lo staff di Dayane Mello provare a placare la situazione. Anzi la sfruttano a loro favore e infatti avevano aperto un account Twitter in portoghese.

Minacce alla tata

Quindi la Gorzi ha condiviso qualche messaggio, scritto in spagnolo, pieno di offese e insulti. Come se ciò non bastasse, la giovane ha denunciato che Cecilia, la tata sua e di Tommy, ha ricevuto delle minacce di morte in portoghese.

Tommaso Zorzi: disattivato l’account della sorella

Le avrebbero dato della grassa e riservato tanti altri beceri (e irripetibili) ‘commenti’. Dopo lo sfogo, la Zorzi ha scelto di disattivare il suo profilo sul social. Da ormai parecchie ore sul sito è in tendenza l’hashtag #TELEVOTOTRUCCATOGFVP, mediante cui i telespettatori si stanno rivoltando.