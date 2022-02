Alex Belli, uscendo dalla casa, ha scelto di tornare da sua moglie Delia Duran. Ma cosa sarebbe successo se fosse rimasto nella casa accanto a Soleil Sorge?

Oggi, a svelarlo, è stata proprio l’influencer che ha parlato con Nathaly Caldonazzo della situazione e le ha raccontato cosa avrebbe fatto se la scelta fosse ricaduta su di lei.

Nathaly Caldonazzo ha chiesto alla donna se lei fosse davvero innamorata:

Se io ero cotta a puntino nell’ultimo periodo che lui era qui? Sì, poi ho avuto la reazione del trolley e ho pianto. Ero ferita certo. Tu dici che ci sarei stata se mi avesse scelta? Mmm, no. E ti dico di no perché purtroppo ho imparato ad amarmi. Non potrei stare con un uomo che ha certi atteggiamenti e che non mi ispira fiducia. Fuori ho qualcuno di cui mi fido di più.

Insomma, non c’è trippa per gatti come si suol dire, ma Soleil Sorge non si sarebbe mai fidata dell’attore.

Inoltre, la gieffina ha spiegato:

Ad Alex rimprovero di non aver detto tutta la verità. Le ha detto cosa è successo sotto le coperte, ma non dei sentimenti che mi ha confessato. Alla fine ha ammesso di avermi detto che era innamorato di me. Poi non mi piace che anche nell’ultimo periodo ha continuato a giocare su questa roba, non era mai chiaro.