Il Grande Fratello Vip terminerà mai il 14 marzo 2022, il giorno della finalissima è lontano e gli equilibri nella casa son destinati a cambiare. Sono stati già fatti alcuni nuovi ingressi, ma sembra che ce ne saranno anche degli altri e i vipponi devono fare i conti con chi entrerà.

In una chiacchierata in giardino, Davide Silvestri ha espresso le sue preferenze: all’attore piacerebbe che entrasse anche Luca Vismara, ex cantante di Amici di Maria De Filippi.

Soleil Sorge non l’ha presa bene e ha fatto alcuni commenti velenosi sul ragazzo:

Il nome che tu hai proposto ed hai detto che saresti felice che entrasse io so che lo nominerei subito. Prima di subito. Smetti di fare quel nome cortesemente altrimenti ti inizio a sabotare il letto. Io esco fuori da quella porta, mi rovina il percorso perché esco: è una persona che ama irritarmi, non vorrei mai averci a che fare. Ha proprio una personalità che non mi piace, mi ha distrutto le scatole.

La ragazza ha ricordato delle volte in cui i due hanno litigato, soprattutto all’Isola dei Famosi:

L’ho già dovuto sopportare nel mio ultimo reality, se arriva anche qui esco io. Anche no. Poi è pesante, di una vibes negativa. Anche no. Basta parlarne. Spero che entrino persone con contenuti, non persone che portano drama o l’ennesima finta love story o discussioni perché non se ne può più di queste dinamiche.

Luca Vismara ha presto replicato: “Se entro io esce lei? Sto preparando i bagagli“. E con un tweet seguente, l’ex cantante di Amici di Maria De Filippi specifica alcune cose: “Poi sono io quello offensivo che sparla di lei. Io commento, certo, ma lei (una delle protagoniste, è da dire) è dentro a un reality sotto le telecamere che a me piace commentare mentre io sono tranquillo sul mio divano.