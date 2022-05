Soleil Sorge torna all’Isola dei Famosi? L’indiscrezione

Soleil Sorge sembra saltare da un reality all’altro. Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip che l’ha consacrata definitivamente nel mondo dello spettacolo e l’esperienza a La Pupa e il Secchione come opinionista, ora sembra che stia per sbarcare in un nuovo reality.

Stiamo parlando dell’Isola dei Famosi. Le indiscrezioni dei giorni scorsi ora stanno per diventare realtà. Soleil sbarcherà in Honduras insieme a Vera Gemma.

Per loro non si tratta di una prima volta visto che entrambi hanno già partecipato al reality, Soleil nel 2019, Vera nel 2021.

Il reality condotto da Ilary Blasi inizialmente destinato a concludersi il 23 maggio, dato gli ottimi ascolti è stato prolungato fino al 27 giugno. Per questo c’è bisogno di novità, di nuove dinamiche per portare avanti il gioco.

Fonte: web

Da qui la scelta di far sbarcare sull’isola due caratteri frizzantini come quelli di Soleil Sorge e Vera Gemma che di certo non le mandano a dire.

C’è da specificare però che sia Soleil che Vera sbarcheranno in Honduras non come concorrenti ufficiali ma come ospiti. Quindi non concorreranno alla vittoria finale contesa invece dagli altri naufraghi.

Non è dato sapere al momento quando ci sarà lo sbarco e soprattutto per quante settimane resteranno sull’isola.

Soleil intanto è ad Ibiza insieme a 3 ex concorrenti del Grande Fratello Vip

Intanto in attesa di prendere l’aereo che la porterà in Sudamerica Soleil si sta rilassando ad Ibiza insieme a tre colleghi del Grande Fratello Vip.

Soleil infatti si trova nell’isola iberica insieme a Gianluca Costantino e la coppia formata da Alessandro Basciano e Sophie Codegoni.

La loro presenza ad Ibiza non è però dovuta a motivi di svago ma ad una motivazione per specifica: i tre stanno partecipando alle Olimpiadi degli influencer sposando la causa di una importante associazione che si occupa di adozioni.