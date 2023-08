Soleil Sorge torna single, è finita la storia d’amore con Carlo Domingo: l’annuncio

Queste le parole dell'ex gieffina: "Non è un buon momento per me"

In questi ultimi giorni Soleil Sorge è diventata uno dei personaggi chiacchierati dal gossip. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si prepara al debutto in Rai 2 dove condurrà, al fianco di Carlo Vanzina e Pascal Vicedomini, Felicità 2023. Inoltre, nel corso delle ultime ore Soleil si è resa protagonista di una rivelazione che sta facendo il giro del web.

Nonostante sia sempre stata molto riservata in merito alla sua vita privata, e in particolar modo in merito a quella sentimentale, in queste ore Soleil Sorge ha fatto sapere di essere tornata single. Stando alle parole dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, lei e Carlo Domingo non sono più una coppia.

Queste sono state le parole con cui l’ex gieffina ha reso pubblica la notizia:

Non è un buon momento per me, l’ultima storia è stata una forte delusione. Per il momento sono concentrata solo sul lavoro e sulle cose che mi fanno stare bene e che dipendono esclusivamente da me. Riverso tutto il mio amore verso me stessa e i miei amici sinceri.

Soleil Sorge e la storia d’amore con Carlo Domingo

Nonostante sia un personaggio esposto costantemente sotto i riflettori, Soleil Sorge ha cercato di vivere la sua relazione con Carlo Domingo nel massimo della riservatezza. Anche durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, l’ex gieffina non ha mai fatto parola della storia con il suo ex fidanzato.

Carlo Domingo è un imprenditore siciliano e titolare di un’agenzia di eventi e, stando alle indiscrezioni, pare che la frequentazione tra Soleil Sorge e Carlo Domingo sia iniziata nel 2021. Quell’anno a rendere pubblica la notizia fu il settimanale ‘Chi’. Al momento non si conoscono i motivi che hanno portato alla fine della storia tra Soleil e Carlo.