Soleil Sorge e Sophie Codegoni hanno litigato? Voleno frecciatine social tra le due ex gieffine: cosa è successo

In questi giorni Soleil Sorge e Sophie Codegoni sono i personaggi più chiacchierati dalle pagine dei principali giornali di gossip. Tutti, infatti, non hanno potuto fare a meno di notare che le due ex concorrenti del Grande Fratello Vip si sono scambiate una serie di frecciatine social che non sono di certo passate inosservate. Scopriamo insieme cosa è successo.

Soleil Sorge contro Sophie Codegoni. Nel corso delle ultime ore l’ex gieffina si è lasciata andare ad uno sfogo social in cui ha accusato la fidanzata di Alessandro Basciano di aver copiato il suo sito di costumi. Queste sono state le parole di Soleil Sorge contro Sophie Codegoni:

Ricordate sempre, siete nati originali, non morite come copie. Originalità, in una società piena di tendenze e mode sembra così difficile da avere e individuare. Io personalmente cerco di averla in ogni mio gesto. ‘Se ascolti troppo gli altri cantanti finisci per imitarli’. Quindi io voglio rimanere originale senza ascoltare troppo la musica degli altri. Pensate a quanto spesso l’originalità non venga riconosciuta. Spesso c’è l’imitazione senza la riconoscenza e gratitudine. Però essere copiati ci dà la sicurezza che qualcosa di bello e giusto lo stiamo facendo. Alla fine anche senza quella gratitudine quelle persone ci stanno pensando e ci amano comunque quindi tanto di guadagnato.

E, continuando, l’ex fidanzata di Luca Onestini ha aggiunto:

Nel mio settore creativo – in teoria – perché la creatività è pensiero e unicità di espressione personale. Quando comunichiamo ci definiamo e ci raccontiamo e dovremmo onorare la nostra espressione di unicità. Allora mi chiedo perché vedo persone come matriosche che cambiano solo di taglia? Perché vedo manichini ovunque? Personalità inventate, parole citate, cose fasulle. Perché aprendo un altro sito voi dovreste ritrovare una copia delle mie idee, parole e stessa identica grafica? Tutto questo su un altro progetto di un’altra personalità diversa dalla mia. Artisti disperati di consensi che dovrebbero esprimere la loro arte personale. Siate unici, ispirate, amate e migliorate voi stessi.

Soleil Sorge e Sophie Codegoni, volano frecciatine social: arriva la replica della fidanzata di Alessandro Basciano

In seguito alle parole che Soleil Sorge ha scritto sulla sua pagina social, non è potuta mancare la risposta di Sophie Codegoni. La fidanzata di Alessandro Basciano ha deciso di rispondere alle accuse mosse dall’ex gieffina con queste parole: