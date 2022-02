Soleil Sorge è tornata a parlare del rapporto con Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip con l’attore che ha apprezzato molto le belle parole. L’ex gieffino ha ricondiviso un video del Grande Fratello con protagonista Soleil.

Nel video si vede la giovane parlare con l’ultimo arrivato in casa Gianluca Costantino. Lui incuriosito gli ha chiesto: “Quando parla di amore nei tuoi confronti cosa intende?”.

E Soleil Sorge ha risposto: “Tra me e Alex c’è una complicità, un’alchimia, che se ci vedevi qui dentro eravamo tipo, due gemelli, fratello e sorella allo stesso tempo”.

Fonte: web

Ha poi ricordato cosa c’era di speciale tra loro due. “Io pensavo una cosa lui lo diceva. Ci può stare anche il trasporto tra virgolette, erotico sensuale tra due persone l’importante è che razionalmente capire comprendere cosa c’è tra due persone. Tra noi c’era e c’è proprio una chimica, una complicità umana, quindi amore? Assolutamente!”.

La risposta di Alex Belli non si è fatta attendere e a corredo di questo video ha commentato così: “Non c’è spiegazione più dettagliata di quello che abbiamo vissuto… alchimia, complicità… e come sempre hai parole sublimi per descriverlo!”.

Prima però ospite a Verissimo aveva chiarito che con Soleil è solo amicizia e che lui vuole stare con Delia.

“Puoi amare una donna che può essere quella con cui vuoi passare il resto della tua vita o una parte della tua vita, che è Delia, ma puoi anche innamorarti in maniera diversa di un’altra persona e per questo non bisogna essere linciati” – ha detto a Silvia Toffanin.

“Delia è la donna con cui voglio stare, Soleil è un’amica che amo nel senso più nobile del termine, c’è una grandissima complicità ma non ho mai ho detto che voglio avere un rapporto a tre”.

Resta da capire cosa ne penserà Delia di questo nuovo intervento del marito. Di sicuro se ne parlerà in puntata questa sera.