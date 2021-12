Soleil Sorge è rimasta nella casa del Grande Fratello VIP e continuerà il suo gioco da sola perché Alex Belli ha deciso di abbandonare la casa e salvare il suo matrimonio: quello con Delia Duran. Sembrerebbe però che l’attore avrebbe pianificato tutto perché prima di andare aveva lasciato dei bigliettini nascosti per l’ex coinquilina.

Soleil Sorge ha tratto le conclusioni proprio da questo gesto confermando le sue teorie: “Se era qui questo biglietto significa che aveva premeditato tutto? Una caccia al tesoro! Il secondo bigliettino dietro la foto di Dayane Mello, addirittura qui che s****zo“

La caccia al tesoro è continuata, ma senza successo. L’influencer ha infatti sbottato nonostante l’attore volesse lasciarle qualcosa di “carino”:

Se aveva qualcosa di sensato poteva dirlo. Questa è una ridicolissima caccia al tesoro che non ho intenzione di fare. Secondo voi dovrei stare a cercare dei bigliettini sparsi per casa di una canzone che aveva scritto? Ma stai bene? Are you ok? Todo bien tio? L’ultimo bigliettino non lo trovo ma non ho voglia di cercarlo, fa niente. Alex lo sapeva. Stamattina mi ha detto” ‘voglio fare un colpo di scena”. Eccolo. Che schifo.

Soleil Sorge non l’ha mandata a dire e ala fine di tutto si è riferita anche alla coppia con termini poco carini:

Che andassero a casa cornuti e felici. Mi dispiace essere stata in messa in mezzo da quei due ed esserci cascata. Mi vergogno di me. Non ci credo che mi sono fatta fregare da quelli. […] Mi sono sentita tradita a livello umano e questo ammetto che mi fa malissimo, non posso farci nulla. […] Ora andranno a raccontare delle bugie in qualche intervista per fare delle ospitate in tv. Sono disposti a tutto.