Soleil Sorge accusata di aver truffato i suoi fan per una somma di 5 milioni di euro: ecco in cosa è realmente coinvolta la ex gieffina

Soleil Sorge nei giorni scorsi si è resa ancora una volta del piccolo schermo e dei social per via di una truffa che la vede coinvolta. La ex gieffina non appena uscita dalla casa del Grande Fratello Vip è potuta tornare alla sua vita di sempre, circondata dalla sua famiglia e dai milioni di fan che l’hanno sempre sostenuta.

Grazie al suo caratterino tutto pepe, la ex concorrente ha iniziato un uovo percorso al fianco di Antonella Elia e Federico Fashion Style come opinionista de La Pupa e il Secchione Show. Negli ultimi giorni però, mentre la stessa Soleil cavalca la sua popolarità in tv, alcune persone l’avrebbero accusata di essere coinvolta in una truffa per un danno di circa 5 milioni di euro.

Soleil Sorge è stata accusata di essere complice di una truffa con le criptovalute. In un primo momento i fan dell’influencer hanno pensato si trattasse di un pesce d’aprile ma nel corso della giornata le cose sono andate sempre più peggiorando.

La ex gieffina ha chiesto più volte aiuto sui social mostrando all’interno delle sue storie Instagram il vero volto del truffatore che, l’avrebbe coinvolta. I fan della giovane Soleil si sono ritrovati davanti a un episodio che non si aspettavano fino a quando, l’intervento di una persona ha reso il tutto più chiaro.

Soleil Sorge, truffa da 5 milioni di euro: ecco cosa è successo

Dopo ore di grandissima preoccupazione per la giovane ex gieffina, il tutto si è fatto più chiaro quando ad intervenire sono state Le Iene. Quest’ultime infatti, hanno svelato lo scherzo pensato e cucito su Soleil Sorge che ormai da diversi anni lavora come influencer sui social.

Prima che la redazione de Le Iene irrompesse in casa, Soleil aveva chiuso in bagno l’ipotetico truffatore in attesa dell’arrivo dei Carabinieri. In un primo momento l’opinionista de La Pupa e il Secchione Show aveva pensato davvero di essere vittima dell’uomo che avrebbe truffato lei e di seguito milioni di utenti social.

La prima reazione della ex gieffina è stata quella di dichiararsi fin da subito innocente ed estranea a tutto quello che stava accadendo. All’interno delle sue storie Instagram Soleil aveva così affermato: “Sono uscite delle notizie sul mio nome, dicono che io sia coinvolta in una truffa con le criptovalute, non so bene. Io non truffo nessuno. Stavo per sequestrare una persona e menarlo, io ero convinta che Le Iene fossero venute per beccare lui e invece erano qui per me”.