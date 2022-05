Momento d’oro per Soleil Sorge. L’influencer conosciuta ai più ai tempi di Uomini e Donne, con la partecipazione al Grande Fratello Vip ha trovato molta popolarità.

Appena uscita dalla casa è stata chiamata da Barbara D’Urso per il ruolo di opinionista a La Pupa e il Secchione. Messo in archivio anche questo programma, ora si sta godendo le meritate vacanze anche se indiscrezioni la vogliono in procinto di sbarcare sull’Isola dei Famosi ma non come concorrente ufficiale insieme a Vera Gemma.

Intanto nelle scorse ore è volata ad Ibiza insieme ad un suo ex coinquilino nella casa del Grande Fratello Vip. Di chi si tratta? Si tratta di Gianluca Costantino.

I due si trovano ad Ibiza insieme a Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Ma nessun flirt in vista, sia Soleil che Gianluca si trovano sull’isola iberica per motivi benefici.

Fonte: web

Parteciperanno infatti dal 15 al 18 maggio alle Olimpiadi 2022 di artisti, influencer e personaggi del mondo dello spettacolo. Un evento che si svolge con una finalità benefica ben precisa: aiutare l’associazione Ai. Bi. Amici dei Bambini che lotta da anni contro l’emergenza abbandono grazie all’impegno delle famiglie adottive e affidatarie. Oltre a Soleil e Gianluca, protagonisti di questo evento anche tantissimi altri influencer e personaggi dello spettacolo.

Chissà però che tra i due non possa scattare la scintilla tra le spiagge di Ibiza. D’altronde Gianluca non ha mai nascosto il suo interesse per Sole. In una intervista a Novella 2000 aveva detto sulla ragazza:

“Mi farebbe piacere conoscerla meglio prima di conquistare il suo cuore. Perché so che probabilmente ha qualcuno che l’aspetta fuori, quindi non vorrei rovinare la coppia. Su questo sono un ragazzo molto onesto, e non mi piace entrare in certe dinamiche”, aveva detto. Tra di noi “c’è stato divertimento, complicità, abbiamo fatto discorsi profondi in confessionale. L’unico posto in cui ci si sente liberi di esprimere qualsiasi opinione”.