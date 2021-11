La vicenda Alex Belli – Soleil Sorge – Delia Duran continua a tenere banco nelle vicende legate al Grande Fratello Vip. Nei giorni scorsi nella casa l’attore e l’influencer sono sembrati più distanti e lo stesso Alex in più occasioni ha chiesto agli autori di poter incontrare sua moglie. Ieri Delia era in studio ma il faccia a faccia c’è stato con la sua nemica, ovvero Soleil. La giovane è stata fatta entrare in studio e di fronte si è trovata la moglie di Alex Belli. Lo scontro è stato molto acceso, con entrambe pronte a difendersi dalle reciproche accuse.

Fonte: web

Delia ha chiesto subito a Soleil per cosa dovrebbe chiederle scusa. “Per la terminologia che hai usato, inadatta per una donna della tua età e fuori luogo“ – la risposta della concorrente del GF.

La replica della Duran è dura: “Ma sei stata tu a provocare mio marito. Alcuni atteggiamenti non vengono fatti da una donna sposata fuori. Se io trovo un’amicizia, si ferma lì e tu purtroppo sei andata oltre. Devi respingerlo nel momento in cui lui va oltre: tu non l’hai fatto proprio. Mettiti nei miei panni. Come avresti reagito?“.

Soleil ha ribattuto dicendo che Delia dovrebbe pensare più a suo marito che a lei e Delia non ha negato di esser rimasta comunque delusa dal comportamento di Alex anche se è convinta che lei sia una manipolatrice e che suo marito sia caduto in trappola. “Io mi preoccupo soprattutto di lei, perché è la manipolatrice di questa situazione. Sa giocare benissimo, è una grande stratega. Mi spiace per lui che è caduto nella sua trappola, spero non definitivamente. Sono tanto arrabbiata con lui“.

Soleil resta convinta che se Delia nutre tutte queste insicurezze sul marito evidentemente il loro matrimonio non è così solido come sembra. Alla fine ci pensa Alfonso Signorini a stoppare il faccia a faccia e Delia a questo punto sembra cambiare atteggiamento complimentandosi addirittura con Soleil per la sua bellezza e il suo carattere. Delia sembra davvero ci stia marciando sulla vicenda con un solo obiettivo: entrare nella casa.