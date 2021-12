Alex Belli ha messo letteralmente in crisi Soleil Sorge, la gieffina dopo tanti mesi di freddezza ha avuto un crollo emotivo. L’influencer si è sfogata con Valeria Marini che tra alti e bassi è sempre presente per tutti nella casa.

Soleil Sorge è amareggiata da come sta andando il suo percorso, sembra infatti che la sua visibilità sia data solo dal triangolo amoroso che si è ormai creato nella casa del Grande Fratello VIP e fuori.

Sembra essere sfastidiata dei motivi per cui viene chiamata in causa: “Calcola che sono due mesi che sono tirata in questa cosa e non so più cosa fare. Guarda che il 13 io esco di qui di sicuro. Perché non ha più un senso stare qui dentro per i triangoli, ti rendi conto che ormai sono tirata in ballo soltanto per questo?”

Inoltre la ragazza ha percepito che il reality verrà prolungato e che il 13 dicembre non finirà. Lei vuole abbandonare per passare il Natale con i cari e spiega:

Fino all’ultimo non ci dicono nulla e ci tengono sulle spine. Anche perché manca meno di una settimana. Ci serve il tempo di pensare a cosa fare, se restare o andare via subito. Magari altrimenti la prossima settimana eliminano 10 persone e finisce. Una cosa è sicura, gli piace sorprenderci e fare i colpi di scena. Se resterò dopo la data che avevano stabilito? Non lo so, ti dico la verità. Avevo zero intenzione di rimanere. Adesso ci penso. Io vincerò il GF Vip Valeria? Ma cosa dici, vengo sempre nominata, vedrai poi cosa succede. Sono stanca, mi vedo distrutta. Vale sono proprio stressata, mi sento un po’ affaticata. Ho fatto 3 mesi dentro ad un reality, tu li hai fatti? Ah, a Supervivientes ci sei stata di più? Non lo sapevo. Comunque ero sicura di non restare, adesso vedremo.

Valeria Marini ha cercato di farle cambiare idea spiegandole che potrebbe addirittura vincere il reality: “Dai smettila tu devi restare. Se vai via tu cosa succede qui? Devi restare e vincere, vincerai tu questo GF Vip fidati. Se sono rimasta 3 mesi in un reality? Ma certo, a Supervivientes, L’Isola dei Famosi spagnola sono rimasta 3 mesi e mezzo. Ero bersagliata da tutti, erano contro di me e sono restata“.