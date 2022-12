Sonia Bruganelli, la battuta social che ha scatenato polemiche: “Mi rappresenta appieno”

Ci avviciniamo sempre di più alle feste natalizie e anche i personaggi famosi sono alle prese con i preparativi. In molti stanno già preparando l’albero di natale e stanno addobbando casa con festoni a tema pubblicando poi il tutti sui social.

Come fatto da Sonia Bruganelli che ha condiviso con i suoi follower alcuni scatti mentre era intenta a preparare l’albero. In particolare ha portato all’attenzione dei suoi fan una curiosa decorazione a forma di carta di credito da appendere. Sonia, che ama molto scherzare con i suoi fan ha detto: “Mi rappresenta appieno!“.

Fonte: web

Già in passato è stata molto criticata per il suo modo di ostentare ricchezza tra accessori di lusso e voli in jet privati. Ovviamente inutile dire che anche questa battuta sulla decorazione ha mosso numerosi critiche da chi non apprezza il fatto che lei si mostri molto ricca.

Tempo fa rispondendo ai chi la criticava per questo atteggiamento rispose: “I soldi che spendo sono miei, è anche vero che ho la fortuna di poter bypassare le spese che hanno tutti, le spese per l’affitto, piuttosto che luce, gas, perché ho la fortuna di avere accanto una persona che da questo punto di vista mi dà serenità, posso permettermi delle spese che forse vivendo da sola farei ugualmente, ma con un attenzione diversa”.

Accanto ha infatti un mostro sacro della televisione italiana come Paolo Bonolis che nel tempo ha comunque accumulato un ingente patrimonio grazie al suo lavoro in televisione e che non gli fa mancare nulla.

Uno dei segreti del loro matrimonio sarebbe il fatto di dormire separati. Spesso lo hanno confessato. “Dormire in camere separate è un segno di civiltà! Comunque noi adesso andiamo oltre: sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele. Silvia resta con lui. Stiamo ancora insieme, certo! Ma in palazzi diversi, comunicanti da una doppia porta sul terrazzo. È il segreto per restare insieme tutta la vita” – disse Sonia.