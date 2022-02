In occasione del suo compleanno Sonia Bruganelli si mostra sui social insieme alla madre, ecco l'incredibile somiglianza

Senza alcuna ombra di dubbio la maggior parte delle persone conosce Sonia Bruganelli per partecipare al Grande Fratello Vip in qualità di opinionista. Qualche giorno fa il celebre personaggio televisivo ha compiuto 48 anni e in occasione dell’evento ha deciso di mostrare sua madre sui social. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Sonia Bruganelli, oltre per essere celebre come opinionista al Grande Fratello Vip, è anche molto conosciuta per essere la moglie di Paolo Bonolis. Oltre che in televisione, la donna è anche molto attiva sui social tramite cui condivide momenti della propria quotidianità e del proprio lavoro.

Con un profilo Instagram che conta quasi 743mila followers, a Sonia Bruganelli piace sempre mostrarsi con la sua bellissima famiglia sui social. Tuttavia, tra i numerosi post, la foto che di recente non è passata di certo in osservato è quella che la ritrae insieme a sua madre.

Qualche giorno fa ricorreva il compleanno della moglie di Paolo Bonolis e quest’ultima, per celebrare al meglio un giorno così speciale, ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che ritrae lei stessa in compagnia di sua madre. Queste sono le parole che possiamo leggere nella didascalia:



Tale madre… 48 anni fa lei era molto molto impegnata ;-) #20febbraio

Sonia Bruganelli e sua madre Giulia sembrano gemelle

Nell’immagine in questione l’opinionista del Grande Fratello Vip e sua madre appaiono con un sorriso mozzafiato. Impossibile non notare l’incredibile somiglianza nonché la giovane età di mamma Giulia. Per tanto le due sembrano gemelle a tutti gli effetti.

Inutile dire che il gesto della Bruganelli è stato molto apprezzato da tutti i suoi fan. Numerosi sono i commenti che si possono leggere sotto al post in questione. Anche molti personaggi famosi non hanno esitato a commentare. Tra questi ultimi troviamo per esempio Francesca Brambilla la quale ha scritto: