Chi era l'amante di Alessandro Impagnatiello ed il falso test del DNA che le ha mostrato, per farle credere che il figlio non era suo

Il castello che Alessandro Impagnatiello si era creato è crollato nella notte tra mercoledì e giovedì, quando gli agenti lo hanno messo alle strette ed ha confessato tutto. L’uomo di 30 anni ha messo fine alla vita della compagna Giulia Tramontano ed a quella del figlio che portava in grembo.

In realtà l’uomo, che lavorava come barman in un noto locale nel centro di Milano, aveva una vita relazione parallela. L’amante era proprio una sua collega di 23 anni, italoamericana.

I due si erano conosciuti a lavoro nel giugno del 2022 e da lì è nata la storia. Anche lei era rimasta incinta, ma aveva deciso di interrompere quella gravidanza.

Tuttavia, mentre si trovava nel suo monolocale nella periferia ovest di Milano, ha scoperto che il ragazzo aveva una compagna e che era incinta. Infatti è stata proprio lei la prima a contattare Giulia ed a dirle di incontrarsi.

L’incontro tra le due è avvenuto nel pomeriggio di sabato 27 maggio, l’ultimo giorni di vita di Giulia. Si erano mostraste solidali l’una con l’altra ed insieme, stavano cercando di smascherare tutte le bugie che Alessandro aveva raccontato ad entrambe.

L’amante nell’interrogatorio con gli inquirenti, come riportato da Il Corriere della Sera, ha raccontato di aver visto dei guanti in lattice nello zaino del ragazzo.

Chi è l’amante di Alessandro Impagnatiello

La 20enne ha raccontato inoltre, che l’uomo le aveva mentito sul test del DNA. Le aveva fatto credere che il figlio che Giulia portava in grembo non era suo e le aveva mostrato un test falso. Tuttavia, da un controllo sul tablet l’amante ha scoperto che nelle cronologie delle ricerche aveva cercato: come falsificare un test del DNA.

Per questo motivo ha iniziato a capire che era l’uomo e le bugie che raccontava. Poco dopo il delitto l’uomo l’ha chiamata e le ha detto che la fidanzata era andata via, ma quando ha saputo della sua scomparsa, si è allarmata.

Infatti alla sorella di Giulia avrebbe mandato un messaggio per dirle che era preoccupata. Purtroppo solo pochi giorni dopo, è arrivato il triste epilogo. Alessandro ha confessato il delitto ed ha fatto ritrovare il corpo della ragazza, in un intercapedine, vicino ad alcuni box.