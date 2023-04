Sonia Bruganelli commenta la mancata ospitata a Verissimo: la frecciatina lanciata a ‘Dagospia’ non è passata inosservata

In questi giorni Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono i personaggi più chiacchierati dalle pagine dei principali giornali di gossip. Qualche giorno fa, infatti, il giornale ‘Dagospia’ ha reso pubblica la notizia secondo cui l’amore tra il conduttore e l’opinionista del Grande Fratello Vip sarebbe giunto al capolinea.

In seguito all’insistenza dei rumors, i diretti interessati si sono mostrati insieme in un video in cui hanno smentito le notizie sul loro conto. Ma non è finita qui. In queste ultime ore il giornale diretto da Roberto D’Agostino ha condiviso un ulteriore gossip riguardo Sonia Bruganelli. Nel dettaglio, secondo ‘Dagospia’, la moglie di Paolo Bonolis avrebbe declinato l’invito di Verissimo per evitare della separazione da suo marito.

Questo è quanto rivelato da Giuseppe Candela, giornalista di ‘Dagospia’, sul suo account Twitter:

Ma che sorpresa: dopo le dago-rivelazioni sulla fine del matrimonio con Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli diserta Verissimo. Nel comunicato di presentazione degli ospiti delle puntate di oggi e domani, non c’è traccia della moglie di “Banalis” che sarebbe dovuta andare a registrare la trasmissione giovedì con la figlia Adele. L’intervista sarà solo rimandata o è saltata? E perché? Forse non sapeva come arrampicarsi sugli specchi dopo il video gag-ata di “smentita” insieme al marito?

Al tweet in questione, Sonia Bruganelli ha poi replicato con queste parole:

Sereni, la mia ospitata con Adele a Verissimo era prevista per la prossima settimana, e ci sarò.

Ma non è finita qui. Il botta e risposta tra la moglie di Paolo Bonolis e il giornalista Giuseppe Candela è poi proseguito con un paragone fatto dal giornalista che non è passato inosservato:

Sonia, dai. Sappiamo ma tu ricordati se serve lo schema Totti/Blasi: video con offese ai giornalisti, merda in tv contro la stampa, amore e fedeltà. Poi tra qualche mese Ansa o Adn. Ma solo se serve eh perché questo grande amore deve resistere! Tifiamo tutti per voi.

A questo punto la diretta interessata ha risposto alla provocazione del giornalista in questo modo: