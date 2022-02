Sonia Bruganelli contro la Caldonazzo al GF Vip: “Ridicolizza gli uomini. Li mette alla berlina”

Ormai da diverse puntate del GF VIP è palese a tutti l’antipatia che intercorre, in maniera reciproca, tra l’opinionista Sonia Bruganelli e la gieffina Nathaly Caldonazzo. Facciamo un passo indietro a qualche puntata fa. L’attrice e showgirl nella casa durante una diretta, è stata letteralmente attaccata da Giucas Casella, per avergli dato del falso.

Fonte Studio GF Vip

Il mago è ormai divenuto personaggio di spicco all’interno del reality. Ma a quanto si evince, Giucas non è proprio così ingenuo come vuol far credere. Anzi di sicuro c’è che è un gran paragonata. Queste le motivazioni, che hanno spinto la Caldonazzo a dare del falso a Casella. Tali parole mandano su tutte le furie Giucas, che perde il controllo e urla, in modo poco garbato, a pochi centimetri dal viso di una donna.

Ma nessuno interviene e, nel corso della diretta si lascia cadere l’argomento. Dopo l’esplosione di rabbia del gieffino, Alfonso Signorini nella puntata successiva riprende l’argomento, per fare chiarezza.

Fonte Studio GF Vip

Chiede parere ai diretti interessati e la showgirl precisa: “Qui recita la parte ‘non ho capito’ non credo che lui sia così, è un po’ una caricatura di quello che è. Abbiamo chiarito, adesso abbiamo un rapporto normale, tranquillo”.

Tutto bene quel che finisce bene. Ma qualcuno non la pensa nello stesso modo. A tal proposito è Sonia Bruganelli a puntare il dito: “Sono dalla parte di Giucas. Non sono d’accordo, che dopo quanto si è dato nel programma, debba giustificarsi con Nathaly di come sta vivendo il GF” dice la moglie di Paolo Bonolis.

Poi aggiunge inoltre: “Costruire è difficile, distruggere è un attimo”. Ma non solo, Sonia pare proprio abbia il dente avvelenato e rivolgendosi direttamente a Nathaly dice: “Mi dispiace, mi sembra che tu abbia un rapporto con gli uomini difficilissimo. Si vede da fuori che c’è una astio di base che te li porta a ridicolizzare e metterli alla berlina”.

Imminente l’intervento, per mediare, di Adriana Volpe che precisa: “L’abbiamo visto tutti, Giucas è stato eccessivo, ma si è reso conto subito. Era talmente in difficoltà che mi immaginavo una tachicardia, lui ha chiesto scusa, Nathaly ha vissuto un disagio, ma direi adesso pace fatta”.