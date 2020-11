Sonia Bruganelli è ormai da tempo immemore la consorte di Paolo Bonolis. Bellissima e pungente, Sonia non ha mai avuto peli sulla lingua nel dire quello che pensa, anche quando la sua opinione non è conforme a quella altrui (cosa che in realtà non è affatto rara).

Sonia non ha mai fatto mistero del suo stile di vita lussuoso, e anzi spesso sfoggia i suoi abiti firmati e i suoi mezzi privati sui social, procurandosi l’antipatia di molti. Ma Sonia non sembra mai essersene curata, tutt’altro! Bonolis, che la sostiene e difende da sempre, ha spiegato che la donna effettivamente si diverte nel provocare in quel modo.

La Bruganelli ha recentemente rilasciato un’intervista al settimanale Chi ed ha affermato che lei non prenderebbe mai parte al GF Vip. A quanto pare, però, non tutta la famiglia è dello stesso avviso. Infatti è proprio Sonia ad ammettere anche che, invece, suo figlio Davide sarebbe più che felice di diventare un gieffino.

Sonia ha detto, parlando del figlio: “A 18 anni vuole entrare nella Casa, è il suo desiderio e io andrò a trovarlo”. Rimanendo in tema GF Vip, l’intervistatore chiede a Sonia un parere su Elisabetta Gregoraci e la vicenda che la riguarda. In primis la Bruganelli ha criticato chi millanta una conoscenza approfondita con la Gregoraci, mentendo.

Poi Sonia dice queste parole: “Mi sconvolge e mi fa schifo. Lo capiscono che c’è un figlio a casa che guarda e poi va a scuola?”. Un forte messaggio di biasimo contro cattiverie dette alla donna. Quanto, invece, al marito Paolo Bonolis, Sonia racconta che: “Guarda il reality e segue tutto e tutte le citazioni da Alfonso a Pupo”. Ovviamente, tra gli argomenti dell’intervista non poteva mancare il rapporto con i social e la convivenza con i costanti attacchi degli haters.

Al riguardo, Sonia Bruganelli dice: “Spesso, molti attacchi provengono da profili falsi”. Eppure Sonia sembra convinta di sapere bene chi si celi dietro questi profili fake.

A tal proposito, la donna ha spiegato: “Alcuni sanno che io so. C’è chi odia perché ci siamo persi nel lavoro, e chi odia e mi vede come un nemico da abbattere perché magari nella vita hanno perso”.