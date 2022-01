Sonia Bruganelli in diretta su Instagram: che bordate ai concorrenti del GF

Sonia Bruganelli tornata dalla vacanza a Dubai con tutta la sua famiglia ha ripreso la postazione di opinionista al Grande Fratello Vip. Poco prima della puntata è andata in diretta su Instagram con il profilo della SDL tv, la sua società di produzione, sparando a zero su diversi concorrenti presenti nella casa di Cinecittà.

La diretta è stata seguita da Fanpage che ha riportato le frasi dette dalla moglie di Paolo Bonolis che di certo si conferma come una che non si lascia facilmente intimidire. Prima ha criticato Alessandro Basciano: “Ha come unica possibilità di visibilità quella di farsi una storia, sennò non è pervenuto lì dentro. Ma Sophie non ha alcuna intenzione di farsi una storia” – ha detto.

Fonte: web

Poi ha parlato di Nathaly Caldonazzo ammettendo di non nutrire una grande simpatia nei suoi confronti: “Con quella sua camminata che pare ce l’abbia solo lei, la mia idea di Nathaly dipende da una cosa successa che forse racconterò in diretta“. E anche su Delia Duran che nella prossima puntata farà il suo ingresso nella casa, Sonia ha detto la sua: “Poi mi contestate di dire sempre la verità in anticipo, ma io allora avevo capito in pochi secondi che l’intento di Delia era quello di entrare in casa“. E infatti ci sta riuscendo.

Ed infine parole al vetriolo per Miriana Trevisan e la liaison con Biagio D’Anelli nata nella casa. “Non credo abbia alcuna intenzione di farsi una storia con Biagio D’Anelli” – ha però subito chiarito Sonia.

Insomma queste le verità di Sonia che crede poco soprattutto agli amori che nascono in casa. Secondo lei sono tutto frutto di strategie per creare audience e restare quanto più a lungo tra le mura di Cinecittà.