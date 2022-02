Sonia Bruganelli e Adriana Volpe si sono lasciate andare ad una lunga chiacchierata per un collegamento con Verissimo con Silvia Toffanin.

La conduttrice ha chiesto ad entrambe una cosa molto particolare, ma anche aspettata. Chi, secondo loro, vincerà il Grande Fratello VIP? Alla domanda hanno risposto entrambe.

Senza ombra di dubbio Sonia Bruganelli è stata coerente e ha espresso il suo pensiero, ma anche la sua preferenza:

Io non so chi vincerà, ma vorrei che vincesse Soleil, ma credo che vincerà Lulù.

Ben più diplomatica è stata Adriana Volpe, però anche lei alla fine è della stessa opinione. I vincitori di questa edizione sono in tre:

Chi ha vinto questa edizione è il triangolo Delia, Soleil ed Alex: come vada vada loro hanno appassionato. Li abbiamo criticati, infangati, votati, sostenuti.. Per me hanno vinto loro, è la loro edizione, poi chi vince, vince.

Ma come sono i rapporti tra le due donne adesso? Le due sembrano essere più serene, Adriana Volpe ha riservato alla fine belle parole alla moglie di Paolo Bonolis:

Sonia interpreta questo personaggio di donna un po’ ruvida, cinica, ma basta pochissimo per farla emozionare, non è come vuole apparire e a me piace quel suo lato sensibile.