Una domenica scoppiettante nel mondo dello spettacolo. Lo scontro social tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. La lite era nell’aria, ormai tutti si sarebbero aspettati una mossa così. Stavolta, però, a provocare è stata la moglie di Paolo Bonolis.

La donna ha pubblicato uno scatto insieme a Giancarlo Magalli, acerrimo nemico di Adriana Volpe. Sotto la foto la didascalia: “Le serate divertenti organizzate all’ultimo momento!!! Giancarlo Magalli ed i suoi aneddoti“,

Non è mancata la replica di Adriana Volpe che con un video ha lanciato una frecciatina piuttosto diretta ala sua compagna di poltrona:

Sonia Bruganelli sulle sue storie ha poi pubblicato la replica che tenta di scagionare la situazione.

Le mie cene prescindono dalla sua vita, come spero le sue. Mi dispiace se Adriana Volpe se la sia presa, ma assicuro che non l’abbiamo nemmeno nominata. Ragazzi state dalla parte di chi volete ma io non vedo dove stia la guerra. Adriana Volpe non vivo la mia vita per far innervosire te, giuro!