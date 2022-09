Sonia Bruganelli e la rivelazione su Paolo Bonolis: “Vivremo in case separate”

L'opinionista del GF Vip smentisce la crisi con il marito: "Dormire in camere separate è un segno di civiltà!"

Senza ombra di dubbio Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono una delle coppie più amate del piccolo schermo italiano. In quest’ultimo periodo i due si sono ritrovati al centro del gossip per le voci di una presunta separazione. Intervistata dal giornale il ‘Corriere della Sera’, Sonia Bruganelli ha fatto una rivelazione sulla sua famiglia lasciando tutti senza parole.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono in crisi? L’opinionista del Grande Fratello Vip, intervistata dal ‘Corriere della Sera’, ha smentito le voci di una presunta separazione da uno dei conduttori più amati del piccolo schermo italiano. Nonostante la smentita, la donna ha fatto una rivelazione riguardo una decisione presa con il marito per far durare il loro matrimonio.

Non era un segreto il fatto che la coppia dormisse in stanze separate. Stando alle parole della Bruganelli, ora lei e suo marito si spingeranno oltre. Sonia e Paolo, infatti, andranno a vivere in case diverse. Questo è quanto dichiarato dall’opinionista del Grande Fratello Vip a riguardo:

Dormire in camere separate è un segno di civiltà! Comunque noi adesso andiamo oltre: sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele. Silvia resta con lui. Stiamo ancora insieme, certo! Ma in palazzi diversi, comunicanti da una doppia porta sul terrazzo. È il segreto per restare insieme tutta la vita.

Dunque nessuna separazione in vista. Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono ancora una coppia, solo che vivranno in due case diverse, dividendosi anche i figli che potranno andare liberamente da una casa all’altra.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: il figlio Davide è entrato nella squadra della Triestina

Nel corso dell’intervista Sonia Bruganelli ha parlato anche di suo figlio Davide, da poco entrato a far parte della squadra della Triestina. A riguardo, l’opinionista del Grande Fratello Vip ha dichiarato: