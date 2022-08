Sonia Bruganelli replica alla frecciatina di Adriana Volpe: ecco cosa ha dichiarato

In questi ultimi giorni i nomi di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sono tornati ad occupare le principali pagine dei giornali di cronaca rosa. Dopo la frecciatina a lei rivolta dalla sua ex collega, la Bruganelli ha deciso di rompere il silenzio e di rispondere alla parole di Adriana Volpe. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato.

In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Nuovo’, Adriana Volpe ha lanciato una vera e propria frecciatina nei confronti di Sonia Bruganelli. Queste sono state le parole dell’ex opinionista del Grande Fratello Vip a riguardo:

Sonia Bruganelli? La gente, il pubblico, sa che nella vita c’è chi va avanti per meritocrazia, chi per simpatia e chi va avanti solo perché ha alle spalle potenti santi protettori! Questa è la vita. Probabilmente a me mancano tutti e tre… Però, vedrete, vi stupirò con un bel progetto in cui credo molto, ma per ora non dico di più.

Sonia Bruganelli risponde alle critiche di Adriana Volpe: le sue parole

Dopo la frecciatina lanciata dalla sua ex collega, la moglie di Paolo Bonolis non è di certo rimasta in silenzio ed ha deciso di rispondere alle parole di Adriana Volpe. Sonia Bruganelli ha replicato in questo modo alla showgirl:

Mi risulta che Guardì sia ancora in vita.

Con questa frase la Bruganelli fa riferimento a Michele Guardì, il produttore che cura numerosi programmi a cui partecipa Adriana Volpe. Tra i tanti possiamo citare I Fatti Vostri e Mezzogiorno in Famiglia.

Per il momento Adriana Volpe ha deciso di rimanere in silenzio e non rispondere alle parole della Bruganelli. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se tra le due ci saranno ancora ulteriori frecciatine. Nel frattempo ricordiamo che Adriana Volpe non parteciperà come opinionista alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Sonia Bruganelli lavorerà quest’anno al fianco di Orietta Berti.